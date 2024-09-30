Yunanistan'da Süper Kupa Olympiakos'un
Yunanistan Süper Kupa Finali'nde Olympiakos, Panathinaikos'u 86-85 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
Yunanistan Süper Kupa finalinde derbi maçta Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Olympiakos, Panathinaikos'u 86-85 mağlup etti.
Bu sonuçla Olympiakos, Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.
Etiketler: #Olympiakos #Panathinaikos #Süper Kupa
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