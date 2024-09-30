Yunanistan'da Süper Kupa Olympiakos'un

Yunanistan Süper Kupa Finali'nde Olympiakos, Panathinaikos'u 86-85 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Yunanistan'da Süper Kupa Olympiakos'un
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:10

Yunanistan Süper Kupa finalinde derbi maçta Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Olympiakos, Panathinaikos'u 86-85 mağlup etti.

Bu sonuçla Olympiakos, Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.


Etiketler: #Olympiakos #Panathinaikos #Süper Kupa

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