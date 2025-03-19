Atina Belediye Başkanı Haris Doukas’tan İmamoğlu’na destek: 'Ekrem dostum, biz senin yanındayız'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 22:19

Güncelleme: 19.03.2025 - 22:24

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Doukas, yaptığı açıklamada İstanbul’daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek, İmamoğlu’na desteğini ifade etti.

Doukas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem arkadaş, biz senin yanındayız. İstanbul halkının %54 oyuyla seçilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük rakiplerinden biri olan Ekrem İmamoğlu, ağır suçlamalarla gözaltına alındı. Kendisine yönelik açılan davaların sonuncusu, üniversite diplomasının iptal edilmesi ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmasının engellenmesiydi. Seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınması demokrasiye vurulmuş ağır bir darbedir."

İmamoğlu ve ekibine yönelik operasyon, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Avrupa Parlamentosu’ndan bazı milletvekilleri de yaşananları demokrasiye müdahale olarak değerlendirdi. İnsan hakları örgütleri ve hukukçular, Türkiye’deki demokratik süreçlere yönelik baskıların arttığına dikkat çekerken, seçimle gelen bir belediye başkanının gözaltına alınmasının halk iradesine doğrudan müdahale anlamına geldiğini vurgulandı.