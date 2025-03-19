Ankara’da binlerce yurttaş İmamoğlu’nun yanında: ‘Adalet arıyoruz’

Yayınlanma: 19.03.2025 - 22:10

Güncelleme: 19.03.2025 - 22:38

Toplanan yurttaşlar, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu, Hükümet istifa, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz, Faşizme karşı omuz omuza, Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, bakanlık önünde yaptığı konuşmada, “Bugün mesajınızı bütün Türkiye duydu. Yarın gerekirse yine meydanlarda olacağız. Buraya katılan bütün siyasi partilere sendikalara yürekten teşekkür ediyoruz. İktidara bir demokrasi cephesi kurulduğunu, Türkiye'nin hakkını hukunu almaya kararlı olduğunu bugün on binlerle gösterdik” dedi.

EYLEM MİTİNGE DÖNÜŞTÜ

Eylem, yurttaşların Güvenpark’a doğru yürümesiyle devam etti. Polisler barikat kurarak yurttaşların geçmesini engellemeye çalıştı. Buna karşın kortej, barikatı yıkarak ilerlemeye devam etti. Eylem, Güvenpark’ta mitinge dönüştü.

ODTÜ'de eylem yapan öğrenciler, Güvenpark'taki eyleme katılmak için yürüyüşe başladı. Öğrenciler, Söğütözü'nde polis ablukasına alındı. CHP'li milletvekillerinin öğrencilere destek vermek için Söğütözü'ne gittikleri ifade edildi.

Burada konuşan CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, “Adaleti katleden adalet bakanlığınin önünden tüm Türkiye'ye haykırdık. 16 milyon İstanbullu un hakkını gasp edenlere karşı bugün 86 milyon ayakta. Adalete, demokrasiye, hakka, hukuka yapılan bu darbeye karşı Türkiye dimdik ayakta. Kazanılmış haklarımızı hiç kimseye gasp ettirmeyeceğiz. Türkiye'de egemenlik kayıtsız ve şartsız yalnızca milletindir. Bir an evvel sandık kurulmalı. 86 milyon hakkını hukukunu kendi belirlemeli. Yapılan kötülükleri sandıkta demokratik yollarla yeneceğiz ve Ekrem başkanın dediği gibi bu savaşı kazanacağız” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ise, “Bu ülkede adalet yok. Hukuk yok. Umutsuzluğa kapılmak yok. Hep birlikte bu ülkeye adaleti getirene kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. Buluşma, siyasilerin polislerle sorun yaşayan ODTÜ’lü öğrencilerin yanına gitmesiyle sonlandı.