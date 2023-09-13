Atina'da 6 Türk vatandaşının öldürüldüğü 'mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:01

Güncelleme: 13.09.2023 - 11:01

Dün akşam saatlerinde Atina’nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, eylemin ardından Yunan polisi bölgede geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

Mafya hesaplaşmasına dayandığı öne sürülen çatışmayla ilgili inceleme sürerken, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Olay yerinden araçla kaçan faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, öldürülen kişilerin Türk polisi tarafından da tanınan ve geçmiş dönemde polisiye soruşturmalara hedef olan bir suç ağının fertleri olduğu öğrenildi.

Ölenlerin, Türkiye’de de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya’da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu ileri sürüldü.

ÖLEN KİŞİLERİN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINDA AKTİF OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yunan basınının aktardığına göre, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişilerin "uyuşturucu kaçakçılığında aktif oldukları ve Ağustos ayı başlarında Fransa'nın Châtonnay kentinde bir Airbnb dairesinde kalan rakip bir mafya grubunun iki üyesini infaz ettikleri" iddia ediliyor.

Polis kaynakları, "rakip bir mafya grubuyla savaş sürerken", grubun Yunanistan'a sığınmak için geldiklerini söyledi.

Faillerin, gruba üç farklı 9mm tabanca ile en az 60 kez ateş ettikleri, öldürülen 6 kişinin öldüğünden emin olmak için birer kez daha ateş ettikleri kaydedildi.

Grubun infaz edildiği arabanın çalıntı olmadığı ve yasal plaka taşıdığı belirtilirken, kişilerin Fransa'daki cinayetlerin ardından Ağustos ayı başlarında Evzona sınır istasyonundan geçtikleri öne sürülüyor.

Dün güvenlik güçlerinin, grubun, Lutsa'da bulunan kiraladıkları evin de yerini tespit ederek, evin vuruldukları yerden beş dakika uzaklıkta, Ulusal Direniş Caddesi üzerinde kısa süreli kiralanan bir mülk olduğu belirtildi. Yetkililerin, cinayete dair ipucu bulmak için evi "didik didik" aradığı ifade edildi.

Grubun, önce Paleo Faliro'da bir evde yaşamış olduğu ve daha sonra Loutsa'ya taşındıkları belirtilirken, infaz edildikleri arabanın içinde Yunanistan'dan ayrılmaya niyetlendiklerini gösteren giysiler ve valizler bulunduğu kaydedildi.

Yunan basınına göre, grubun, "muhtemelen tehlikede olduklarına dair bazı bilgilere sahip oldukları ve bu nedenle bilinmeyen bir yöne gittikleri" düşünülüyor.

OTOMOBİLİ KULLANAN KİŞİ 2020 YILINDA YUNANİSTAN'A GİRİŞ YAPMIŞ

Altı kişiden dördünün arabanın içinde öldürülmüş olarak bulunduğu hatırlatılan haberde, otomobili kullanan 26 yaşındaki kişinin arabadan indiği ve kaçmaya çalıştığı ifade edildi. Ancak, arabada öldürülen iki kişinin de arabadan kısa bir mesafede ölü bulunduğu, 26 yaşındaki sürücünün ise 2020 yılında Yunanistan'a yasadışı giriş yaptığı tespit edildi.

Yetkililer ayrıca, havaalanında yakalanan ve infazla bağlantılı olduğu düşünülen 32 yaşındaki bir Türk'ün üzerinde iki adet sahte Portekiz kimliği ve dört adet 9 mm'lik fişek bulunduğunu, Midilli'ye seyahat ederken yakalandığını ve infazla bağlantılı olarak soruşturmaya tutulduğunu söyledi. Yakalanan kişinin, "cinayetle herhangi bir ilgisi olduğunu reddettiği" de belirtildi.

Polis, olay yerinde bulunan görgü tanıklarından faillerin eşkallerini aldı. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin üzerinde bulunan ve Türkçe mesajlar gösteren ancak kilitli olan altı cep telefonunun da incelemeye alındığı bildirildi.