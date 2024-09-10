Atina'da polis alarma geçti: Bakanlık ve çevresindeki binalar boşaltıldı!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 13:28

Güncelleme: 10.09.2024 - 13:28

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Acharnon Caddesi'nde trafik geçici olarak durduruldu.

İlk bilgilere göre, 30 yaşında Suriyeli olduğu iddia edilen bir adamın Acharnon Caddesi 8 numarada bulunan bir apartmanın 6. katında bıçakla kendine zarar verme tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Olay yerine polis ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, adamı aşağıya inmeye ikna etme çabalarının sürdüğü belirtildi.

SKAI'ye konuşan Kalkınma Bakanlığı'ndan bir yetkili, adamın bulunduğu apartman yakınındaki bakanlığın yanı sıra bölgedeki apartmanların da tahliye edildiğini aktardı.

Yerel basın, adam ve ailesi arasında bazı anlaşmazlıklar olduğuna dair bilgiler olduğunu kaydetti.