Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:31
Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Meriç ilçesi yakınlarında dün 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan şüpheliler M.G. ve S.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #fetö #tutuklandı #Jandarma

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