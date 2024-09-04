Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya Yunanistan kancası!

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos'un Galatasaray forması giyen Portekizli oyuncu Sergio Oliveira'yı renklerine bağlayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:11
Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya Yunanistan kancası!
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Galatasaray'da gözden çıkarılan Sergio Oliveira için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan ekibinin devreye girdiği belirtildi.

OLYMPİAKOS İDDİASI

SDNA'da yer alan habere göre; Olympiakos, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Haberde Galatasaray'a ödenecek bir bonservis rakamı verilmedi.

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve maaşından kurtulmak istediği oyuncunun sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyordu.

58 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

32 yaşındaki orta saha sarı-kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.


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