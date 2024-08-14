Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde keşfedildi: 'Atlantis efsanesinin kökeni...'
Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde, bazı plajları hala sağlam olan antik adalar keşfedildi. Uzmanlar, keşfedilen adaların "Atlantis efsanesine" ilham vermiş olabileceğini düşünüyor.
Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde, plajlarının bir kısmı hala bozulmamış antik adalar keşfedildi.
Uzmanlar bu kara parçalarının tarihin en büyük efsanelerinden birine ilham kaynağı olabileceğini belirtiyor.
Keşfi gerçekleştiren ekibin bir parçası olan Luis Somoza, Live Science'a verdiği demeçte, "Bu, Atlantis efsanesinin kaynağı olabilir" dedi.
Somoza ve ekibi, bu gizemli adaları Kanarya Adaları'ndaki Lanzarote kıyılarının 2,3 kilometre (1,4 mil) derinliğinde bulunan bir denizaltı dağında tespit etti.
Bu keşfin, "Atlantis efsanesi" gibi tarihin en büyük mitlerinin kökenlerine dair yeni ipuçları sunabileceği belirtiliyor.
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