Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Son Yazısı / Tüm Yazıları

Atlantik-Avrasya hattındaki yeni sorun

08 Nisan 2024 Pazartesi

NATO 5 Nisan günü Brüksel’de 75. yaşını kutladı. Kutlama programına katılan dışişleri bakanları, dört ay sonra yapılacak zirvede alınacak kararların ilk taslakları üzerinde görüş alışverişi yaptı.

ABD/NATO’nun önünde iki temel konu var: 1) NATO AsyaPasifik’e nasıl genişletilecek? 2) Ukrayna’daki “uzun savaş” nasıl sürdürülebilecek?

Bir de NATO’nun önünde yeni genel sekreterin belirlenmesi sorunu var. 16 Mart’ta yazmıştım: “ABD, İngiltere ve Almanya’nın adayı Hollanda Başbakanı Mark Rutte. Ancak Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis de adaylığını açıkladı. Genel sekreter oybirliğiyle seçileceğinden ve Romanya kendine oy vereceğinden, bir uzlaşma olmadığı takdirde bir tıkanma yaşanacağı görülüyor. Bu, 2014’ten beri genel sekreter olan Jens Stoltenberg’in belki de beşinci uzatma almasına neden olacak.”

Yeni bir seçenek daha belirmiş görünüyor: Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ın ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın desteğiyle NATO’nun yeni genel sekreteri olabileceği değerlendiriliyor.

ABD’NİN NATO’YU PASİFİK’E GENİŞLETME ÇABASI

NATO’nun Asya-Pasifik’e nasıl genişletilebileceği konusu, ABD açısından en önemli konu. Çünkü ABD gelecekte hesaplaşacağı asıl rakibinin Çin olduğu gerçeğine göre hazırlık yapıyor. Bu amaçla AUKUS, QUAD gibi ittifaklar kurdu, Japonya ve Güney Kore’yi bir savunma ortaklığı içinde askerileştirmeye başladı.

Ancak NATO’nun kuruluş tüzüğü, ABD’nin elini sıkıştırıyor. Çünkü NATO bir “Kuzey Atlantik” örgütü. Washington bunu dolaylı aşmak için iki hamle yaptı:

1) Japonya ve Güney Kore’yi NATO ortağı yapıp bu ilişkileri koordine edebilmek için de Tokyo’ya “NATO irtibat ofisi” açmaya çalıştı. Fransa’nın itirazı nedeniyle ofis şimdilik kurulamadı.

2) ABD’nin 50. eyaleti Hawaii, Pasifik’te bulunduğu için ve NATO da tüzüğü gereği Kuzey Atlantik örgütü olduğu için, 5. maddenin kapsamı dışındaydı. ABD’nin Hawaii Adaları’nı sorumluluk alanına katabileceği öne sürüldü.

UKRAYNA’DA NATO ORTAK MİSYONU

Fakat ABD açısından daha sıcak ve yakın konu ise ikincisi; Ukrayna’da “uzun savaş” stratejisini sürdürebilmek.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, “Ukrayna’nın eninde sonunda NATO üyesi olacağını, bunun için net bir yol haritasının şimdiden belirlenmesi gerektiğini” söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de “Ukrayna’yı uzun yıllar boyunca desteklememiz gerekiyor” dedi.

Ancak Trump’ın ayak seslerinin de duyulmaya başladığı Washington’da Ukrayna konusunda Biden politikalarına itirazlar yükseliyor. Bu durumda Ukrayna nasıl desteklenecek?

ABD’nin buna bulduğu “yol” şu: Ukrayna’da NATO ortak misyon kurmak! Bunu “Savaşa gireceğimiz anlamına gelmiyor, NATO’nun koordinasyon, eğitim, planlama imkânlarını Ukrayna’yı desteklemekte kullanmak anlamına geliyor” diye sunuyorlar. ABD’nin bu tarz hamlelerinin bir bütünlük içinde olduğunu da belirtelim. Zira daha önce de NATO ile Ukrayna’nın Polonya’da “Taktik-Analiz Merkezi” kurması ele alınmıştı.

CHP’NİN ÖNÜNDEKİ SORUN

Meselenin bizi ilgilendiren kısmı öncelikle şu: “Savaşa girmeyeceğiz” denilerek kurulsa bile, Ukrayna topraklarında “NATO ortak misyonu” kurmak, Moskova açısından NATO’nun savaşa iyice dahil olması anlamına gelir. Diğer yandan Ukrayna cephesindeki eksik mühimmat için ABD’nin Türkiye ile “ortak üretim” yoluna girmesi, Türkiye’yi bu savaşa iyice bulaştırmış olacaktır.

Yani Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki 9 Mayıs programı, ülkemiz için risklerle doludur. Dolayısıyla Türkiye’nin yeni birinci partisinin, Atlantik’te ağırlık artırmaya çalışan ikinci partisi üzerinde bağımsızlıkçı, bölgeci ve Atlantik-Avrasya hattında dengeci bir basınç oluşturup oluşturmayacağı kritik önemdedir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Atlantik-Avrasya hattındaki yeni sorun 8 Nisan 2024
İsrail’in İran’ı vurmasının 4 nedeni 6 Nisan 2024
Tabanın Erdoğan’a İsrail tepkisi 4 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Demokrasi dengesi...
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Menzil de yenildi İsmailağa da
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Millet faturayı Saray’a kesti; Saray aşağılara bakıyor
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Odadaki filler
Olaylar Ve Görüşler
CHP’nin tarihi fırsatı - Prof. Dr. Can Ceylan
Olaylar Ve Görüşler
Saray’ın anayasa çıkmazı - İbrahim Berksoy
Olaylar Ve Görüşler
Atlar, ağalar ve memleket - Nusret Ertürk
Erdal Atabek
Erdal Atabek Özeleştiri?...
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen TRT
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen CHP’nin tarihi zaferi
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Atlantik-Avrasya hattındaki yeni sorun
Bilsay Kuruç
Bilsay Kuruç İktisat topluma yarar mı? (2)

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TCMB'nin asgari ücret çağrısına emekçilerden tepki

TCMB'nin asgari ücret çağrısına emekçilerden tepki
Fenerbahçe’den çekilme kararının ardından ilk açıklama: ‘Dik durmaya devam edeceğiz’

Fenerbahçe’den çekilme kararının ardından ilk açıklama: ‘Dik durmaya devam edeceğiz’
Çıldır'da mazbata kurayla AKP’nin adayına verildi: 'Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız'

Çıldır'da mazbata kurayla AKP’nin adayına verildi: 'Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız'
Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’

Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’
Şaban Sevinç'ten çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' kulisi: 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'

Şaban Sevinç'ten çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' kulisi: 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!

Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!
AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’

AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’
Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!

Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!