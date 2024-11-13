Atlantik üzerinde korku dolu anlar... Uçak türbülansa girdi: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:10

Güncelleme: 13.11.2024 - 09:10

Alman basınında yer alan haberlere göre, 39 yolcusu bulunan DLH511 uçuş numaralı Boeing 747-8 jumbo jet, Atlantik üzerinde şiddetli türbülansa girdi.

11 KİŞİ YARALANDI

Türbülans nedeniyle 6'sı mürettebattan, 5'i yolcu 11 kişi hafif yaralandı. Uçak indikten sonra yaralılar tedavi altına alındı.

Lufthansa yetkilileri yaptıkları açıklamada, şiddetli türbülansa rağmen uçuş güvenliğinde herhangi bir sorunun meydana gelmediğini aktardı.