Brezilya'dan havalanan yolcu uçağı türbülansa girdi: 5 yaralı

20 Aralık 2022 Salı, 11:40

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden havalanan United Havayolları'na ait bir yolcu uçağı türbülansa girdi. ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston Uluslararası Havaalanına iniş yapan uçaktaki 5 kişi yaralandı.

United Havayolları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "United 128 uçuşu, Houston'a gittiği esnada beklenmedik bir türbülansa girdi. İniş yapılmasının ardından, 3 mürettebat ve 2 yolcuya ilk müdahale yapıldı. Hafif yaralanan 5 kişi yerel bir hastaneye sevk edildi. Mürettebatımıza, çalışanlarımızın ve yolcularımızın güvenliğini sağlamak için sarf ettikleri çabadan dolayı minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

TÜRBÜLANSA YAKALANAN İKİNCİ UÇAK

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinden dün 278 yolcu ve 10 mürettebat ile havalanan Hawaiian Havayolları'na ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra türbülansa girmişti. Hawaii'nin Honolulu kentindeki Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanına yerel saatle 20.50'de iniş yapan uçakta 11'i ağır 36 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında 14 aylık bir bebek ile bir çocuğun da bulunduğu belirtilmişti. Hawaiian Havayolları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hafif yaralanan yolcu ve mürettebata havaalanında gerekli müdahaleler yapıldı. Bazıları ise hastaneye sevk edildi" ifadeleri kullanılmıştı. Bilinç kaybı ve çeşitli yaralanmalar nedeniyle 3'ü mürettebat 20 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan, uçağın türbülansa girdiği esnada bölgede şiddetli fırtınanın etkili olduğu açıklanmıştı.



