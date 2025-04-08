Audi, ABD'ye teslimatları geçici olarak durdurdu

Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:58

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:58

Almanya merkezli Automobilwoche gazetesinde yer alan habere göre, Audi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal otomobillere yönelik başlattığı %25’lik gümrük vergisine karşı dikkat çeken bir karar aldı.

Audi, bu vergiler nedeniyle ABD’ye yeni araç teslimatlarını geçici olarak durdurdu.

Audi sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’deki bayilere 2 Nisan’dan itibaren teslim edilen tüm araçların geri çekilmesi yönünde yazılı bir talimat gönderildiğini doğruladı. Bayilerden, mevcut stokları eritmeye odaklanmaları istendi.

Şirketin ABD’deki depolarında şu an yaklaşık 37 bin aracı bulunuyor. Sözcü, bu stoğun yaklaşık iki ay boyunca satışları karşılayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Audi’nin ABD’de üretim tesisi bulunmuyor. Markanın ABD’de en çok satan modeli olan Q5, Meksika’da üretilirken; diğer modeller Almanya, Macaristan ve Slovakya’daki fabrikalardan ithal ediliyor.

VOLKSWAGEN DE UYARIDA BULUNMUŞTU

Audi’nin ana şirketi Volkswagen de geçen hafta benzer bir uyarıda bulunmuştu.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Volkswagen ABD bayilerini ek maliyetlere karşı uyarmış, Meksika’dan ve ABD limanlarından demiryolu ile yapılan teslimatları da durdurmuştu. Fiyatlandırma politikası konusunda netliğin Nisan ortasında sağlanması bekleniyor.

Trump, 3 Nisan’da yaptığı açıklamada, bu tür önlemlerin Amerikan otomobil üreticilerini korumak için “zorunlu” olduğunu savundu.

Yeni düzenlemeyle otomobil ithalatına uygulanan %25’lik vergiye ek olarak, Mayıs ayından itibaren 150 farklı otomobil parçası kategorisine de ek vergiler getirilecek.

“TARİFELER BÜYÜK BİR DARBE”

Trump’ın kararı, Avrupa'da ve özellikle Alman otomotiv sektöründe ciddi tepkiyle karşılandı.

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği, yeni tarifeleri “serbest ve kurallara dayalı ticarete büyük bir darbe” olarak nitelendirirken, analistler özellikle Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi markaların ABD pazarında ciddi zorluklarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Artan maliyetlerin Almanya’daki otomobil üretimi üzerinde şimdiden baskı yarattığı belirtiliyor.

AB'DEN TEPKİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump’ın gümrük tarifelerini “küresel ekonomiye büyük bir darbe” olarak değerlendirdi.

Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin sanayi mallarına uygulanan tüm gümrük vergilerinin karşılıklı olarak kaldırılmasını teklif ettiğini hatırlatarak, Washington’dan yeterli bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Leyen, Avrupa’nın çıkarlarını korumak için karşı önlemler almaya hazır olduklarını da vurguladı.