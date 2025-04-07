Beyaz Saray'da 'Türkiye' diplomasisi: Trump ve Netanyahu'dan 'Erdoğan' açıklamaları

Yayınlanma: 07.04.2025 - 22:29

Güncelleme: 07.04.2025 - 23:27

ABD Başkanı Trump ile İsrail lideri Netanyahu arasında Oval Ofis'teki görüşme başladı. İki isim Oval Ofis'ta gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını söyledi.

Netanyahu, "Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri (Erdoğan) ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük" ifadelerini kullandı.

TRUMP: BEN ONU SEVİYORUM

ABD Başkanı Trump ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak "O, çok güçlü ve zeki biri" dedi.

Trump, "Ben onu seviyorum o da beni sever" şeklinde konuştu.