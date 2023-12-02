AUKUS, Pasifik'te askeri varlığını artıyor: Tatbikatlar düzenlenecek
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın 2024 yılında AUKUS ittifakı kapsamında bir dizi ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralyalı ve İngiliz mevkidaşlarıyla birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Lloyd Austin, "Önümüzdeki yıldan itibaren üç ülkemiz bir dizi entegre üçlü deney ve tatbikat gerçekleştirecek. Bu tatbikatlar kabiliyet gelişimini arttıracak, birlikte çalışabilirliğimizi geliştirecek ve birlikte konuşlandırıp işletebileceğimiz otonom deniz sistemlerinin karmaşıklığını ve ölçeğini hızla arttıracaktır" dedi.
AUKUS ittifakındaki üç ülkenin savunma bakanları denizcilik sistemlerine değinen ortak bir açıklama yayınladılar.
Açıklamada, "Deneyler ve tatbikatlar, savunma sanayinin bu tür sistemlerin kabiliyet gösterimine, geliştirilmesine ve teslimatına katılması için fırsatlar sağlayacaktır" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Bu deneyler ve tatbikatlar aracılığıyla AUKUS ortakları ayrıca mürettebatsız deniz sistemlerini ortaklaşa çalıştırma, her üç ülkeden deniz verilerini paylaşma ve işleme ve karar vermeyi desteklemek için gerçek zamanlı deniz alanı farkındalığı sağlama becerisini daha fazla test edecek ve geliştirecektir" ifadeleri yer aldı.
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