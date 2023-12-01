ABD'li Senatörden Ukrayna çıkışı: Rusya ile masaya oturmalı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:21

Güncelleme: 01.12.2023 - 11:22

ABD'li Senatör Rand Paul, bir YouTube kanalında yayınlanan programda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Rand Paul, savaş alanındaki durumun Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için Rusya ile görüşmeleri düşünmeye başlaması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Paul, "Bu işin neresinde olduğumuzun farkına varmalıyız. Şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetler Başkomutanı (Valery Zaluzhny) bu savaşın bir çıkmaz olduğunu söylüyor. Müzakerelere başlayabileceğimiz bir noktaya geldiğimizi belirten insanlar var. Aslında yaklaşık bir yıl önce de bu noktadaydık. On binlerce insan hayatını kaybetti ve biz temelde aynı noktaya geri döndük" dedi.

Paul ayrıca, Ukrayna'nın Kırım'ı geri alması için "bir yol görmediğini" belirtti.