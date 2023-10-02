AUKUS'tan denizaltı projesi: 4 milyar sterlin ayrıldı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:43

Güncelleme: 02.10.2023 - 13:49

İngiltere hükümeti, yeni nesil nükleer güçlü AUKUS saldırı denizaltısı (SSN-A) projesi için 4 milyar sterlin (yaklaşık 133.6 milyar TL) değerinde sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, projenin yeni aşamasını finanse edecek olan BAE Systems dahil olmak üzere bir dizi şirket arasında yapıldı. İngiltere merkezli Rolls-Royce ve Babcock şirketleri de bu sözleşmeye dahil oldu.

Bu anlaşma, Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki etkisini dengelemek amacıyla ABD, Avustralya ve İngiltere arasında imzalanan 'AUKUS' adlı askeri ittifakın bir parçası olarak gerçekleşti.

Savunma Bakanı Grant Shapps, Muhafazakar Parti'nin Manchester'daki yıllık konferansında yaptığı konuşmada, “Bu denizaltılar, denizlerin altındaki stratejik üstünlüğümüzü sürdürmemizi sağlayacak şekilde Kraliyet Donanması’na güç katacak” ifadelerini kullandı.

ABD, Avustralya ve İngiltere liderleri, geçtiğimiz mart ayında nükleer enerjiyle çalışan (ancak nükleer silah bulunmayan) denizaltılarla ilgili bir ortak programın başlatıldığını duyurdu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, o dönem yaptığı açıklamada, "nesiller boyu yapılan en önemli çok taraflı savunma anlaşması" diyerek varılan anlaşmayı övmüştü.

Öte yandan BAE Systems tarafından yapılan açıklamada, SSN-A’nın Kraliyet Donanması'na sunulan en büyük, en güçlü ve en gelişmiş denizaltı olacağını ve Astute sınıfı denizaltının yerini almasının amaçlandığını belirtti. İngiltere merkezli havacılık ve savunma sanayi şirketi, bu yatırım sayesinde ülkenin kuzeyindeki Barrow-in-Furness'te bulunan tesiste, beş binden fazla kişinin istihdam edileceğinin de altını çizdi.

SSN-A’nın ilk modellerinin 2030'ların sonlarında teslim edilmesi planlanıyor. Nükleer güçle çalışan denizaltıların yerinin tespit edilmesinin zor olduğu, uzun süre büyük mesafeleri kat edebildiği ve gelişmiş cruz (seyir) füzeleri taşıyabildiği biliniyor.