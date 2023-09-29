İngiltere'de okul otobüsü devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 15:11

Güncelleme: 29.09.2023 - 15:11

İngiltere'nin Merseyside bölgesindeki bir otoyolda meydana gelen kazada bir okul otobüsü devrildi.

Bir kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, yaklaşık 50 kişinin de olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

Merseyside İtfaiye ve Kurtarma ekipleri olay yerine vardıklarında "devrilmiş bir otobüs ve çok sayıda yaralı bulduklarını" açıkladı.

Kuzey Batı Ambulans Servisi, Alder Hey Çocuk Hastanesi ve Arrowe Park Hastanesi, okul otobüsü ile otomobilin çarpışmasının ardından hastanede "büyük olay" ilan ettiklerini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, X hesabından yaptığı paylaşımda "M53 otoyolunda meydana gelen olayla ilgili olarak bilgilendiriliyorum ve yaralılarla ilgilenen Alder Hey Çocuk Hastanesi'ndeki herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.