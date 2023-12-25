AVM'de Gazze protestosu: Öldürülen çocuklar hatırlatıldı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:48

Güncelleme: 25.12.2023 - 17:48

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor. Fransa’nın Lyon kentinde aktivistler, bir AVM’de İsrail'in saldırılarına karşı eylem yaptı.

Eylemciler, İsrail’e destek veren markalara boykot çağrısı yapan broşürler ile İsrail’in saldırılarında katledilen küçük çocukların isimlerinin yazdığı broşürleri AVM’nin üst katından aşağı bıraktı.

Etrafa uçuşan broşürlerde 1, 3, 7 ve 11 yaşlarındaki çocukların isimleri ile "soykırımı durdurun" ifadesinin yazılı olduğu görüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bin 674 Filistinli sivil hayatını kaybetti.