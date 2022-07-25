Avrupa Birliği maymun çiçeği aşısına izin verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hızla yayılan maymun çiçeği virüsünü dünya genelinde acil durum ilan etmesinin ardından Avrupa Komisyonu virüse karşı geliştirilen Imvanex aşısına satış izni verdi.
Dünya Sağlık Örgütü cumartesi günü aldığı kararla, maymun çiçeği virüsü salgınını halk sağlığı açısından uluslararası endişe verici acil durum olarak tanımlamıştı. Kuruluşun bu nitelemede bulunması salgına karşı eşgüdümle müdahalede bulunulmasını kolaylaştırıyor.
Danimarka merkezli biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Avrupa Komisyonu, Imvanex aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı etkili aşı olarak satışına dün itibarıyla izin verdi. AB daha önce aşının sadece çiçek hastalığına karşı kullanılmasına izin veriyordu.
ABD ve Kanada ise aşının maymun çiçeği virüsüne karşı kullanılması için daha önce izin vermişti.
Bavarian Nordic'in CEO'su Paul Chaplin, "Onaylı bir aşının varlığı ülkelerin yeni çıkan hastalıklarla mücadelede hazırlık seviyesini artırabilir. Ancak bu sadece yatırım yapılması ve biyolojik hazırlık için yapısal planlama ile sağlanabilir" dedi.
Bavarian Nordic hisseleri maymun virüsü çiçeği aşısına olan talebin yarattığı beklentiyle geçen üç ayda %122 yükseldi.
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