Avrupa Birliği, Ukrayna ile güvenlik anlaşması imzalayacak
Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna, Brüksel'de yapılacak AB zirvesi kapsamında uzun dönemli güvenlik anlaşması imzalayacak.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Michel, "Bugün Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşmaları imzalama fırsatımız olacak. Ukrayna'ya sonuna kadar destek verme niyetinde olduğumuz mesajını verebilmemiz çok önemli" dedi.
AB'nin yaptırımlar kapsamında dondurduğu Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden ilk aktarımın gelecek haftalarda Ukrayna'ya yapılacağını da anımsatan Michel, Ukrayna ile önceki gün başlatılan katılım müzakereleri dolayısıyla Zelenski'yi tebrik etti.
Zelenski de AB ile ülkesi arasında imzalanacak güvenlik anlaşmasıyla ilk kez 27 üye ülkenin tümünün Ukrayna'ya kapsamlı destek taahhüdünde bulunacağını ifade etti.
ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?
Ukrayna'ya verilecek uzun dönemli siyasi, askeri ve finansal desteğin çerçevesini çizecek bu anlaşmanın, ülkenin NATO'nun güvenlik şemsiyesine girene kadar yürürlükte kalması planlanıyor.
Anlaşmanın içeriğinde Ukrayna için modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme, Ukrayna'nın nükleer ve siber güvenlik konusunda desteklenmesi gibi savunmaya ilişkin garantilerin yanı sıra ülkenin AB üyeliği, Ukraynalı mültecilerin korunması, savaş suçlarından sorumlu olanların yargılanması, Rusya'ya yaptırımlar uygulanmaya devam edilmesi ve dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın, özellikle de yeniden inşası ve ekonomisinin desteklenmesi için kullanılması taahhüdü gibi unsurları da içermesi bekleniyor.
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