Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna'ya destek için kullanılacak

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:27

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:29

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerin, Ukrayna'ya askeri destek amacıyla kullanılabilmesinin herhangi bir üye ülke tarafından engellenmesinin önüne geçilmeye çalışılacağını belirtti.

Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bakanların dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerin nasıl Ukrayna'ya askeri destek için kullanılabileceğinin tartışılacağını aktardı.

Bunun mümkün olabilmesi için "her türlü engellemeden kaçınılması gerektiğini" belirten Borrell, şunları söyledi:

"Biz bu parayı kullanmaya karar verdik. Zaten alınmış olan bu kararı yeniden gözden geçirmeyeceğiz, bu kararı uygulamak zorundayız. Para, önümüzdeki hafta gelecek ve bu parayı cebimde taşıyamam. Bu para, Ukrayna'ya askeri destek için kullanılmalı."

Josep Borrell, karara katılmayan üye ülkeler olmasına rağmen adım atılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, "Macaristan, karara katılmadığı için kararın uygulanmasına da katılmalarının gerekli olmadığını düşünüyoruz" dedi.

200 MİLYAR AVRO DONDURULDU

Herhangi bir üye ülkeden gelebilecek olası vetoya karşı prosedür olduğunu dile getiren Borrell, bunun uygulanabilmesi için bakanlarla görüşüleceğini aktardı.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurdu.

Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar, bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor. AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor.

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasını ve askeri yardımlar sağlanmasını desteklemiyor.