Avrupa Birliği'nde ‘Hukukun üstünlüğü’ tartışması büyüyor
AB'de, üye ülkelerin ortak bütçeden yararlanmasını birlik hukukuna uyma şartına bağlayan düzenlemenin uygulamaya koyulmaması tartışmalara neden oldu.
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’na, üye ülkelerin ortak bütçeden yararlanmasını birlik hukukuna uyma şartına bağlayan düzenlemeyi uygulamaya koymaması nedeniyle dava açtı. AP’den yapılan açıklamada, Başkan David Sassoli’nin talebi üzerine söz konusu davanın AB Adalet Divanı’na sunulduğu belirtildi. Koşulluluk mekanizmasına ilişkin düzenlemenin 2020’de kabul edildiği ve AB’nin, hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu üye ülkelere ortak bütçeden yapılacak ödemeleri askıya almasına izin verdiği kaydedildi.
Polonya ve Macaristan’ın son dönemdeki adımları hukukun üstünlüğü, basın, ifade özgürlüğü gibi konularda AB ile gerilime neden olmuştu. Öte yandan Varşova hükümetinin, Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun Polonya’yı suçlayan açıklamalarının ardından dün Belçika Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığı gündeme yansıdı. Croo, Polonya’ya yönelik “Tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz” demişti.
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