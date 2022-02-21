Avrupa Birliği'nden açıklama: 'Çok kritik bir süreçten geçiyoruz'
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rusya İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük barış ve istikrar krizini üretti" dedi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan süreci ''Avrupa’da en büyük barış ve istikrar krizi'' olarak niteleyen Borrell, “Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Varlığımızın çerçevesini oluşturan ve inandığımız Soğuk Savaş’tan beri elde edilen uluslararası düzene dair her şey sorgulanma noktasına geldi. Ukrayna sınırına asker gönderilmesini kınadık, Ukrayna’nın güneyinde Rusya destekli ayrılıkçı grubun saldırılarını da. Ukrayna’ya askeri tansiyonu yükseltmeye yarayacak her türlü manipülasyonu da kınadık" dedi.
Borrell, “Ayrıca Minsk Anlaşması ve uluslararası hukuku hiçe sayarak sindirme manevrasına karşı koymayı başaran Ukrayna’yı kutlarız. Konsey toplantımız devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin’i Minsk Anlaşması ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyoruz’’ dedi.
Borrell, "Ukrayna’ya karşı bir girişim çok sert bir karşılık alacaktır. Belarus’tan gelecek bir saldırı olursa da aynı karşılığı alacaktır’’ ifadelerini kullandı.
“UKRAYNA’NIN GÜVENLİĞİ AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİDİR”
Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini bildiren Borrell, “Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğiz. Bugün komisyonun önerdiği 1.2 milyar euro yardımı onayladık. Ukrayna’nın güvenlik çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir. Ayrıca bir askeri eğitim programını da onayladık ve yalan haberler ile siber saldırılara karşı desteğimizi arttırdık. AB misyonumuz açık olmaya devam ediyor ve tamamen operasyonel olmaya devam ediyor. AB ülkelerinin misyonları da aynen devam ediyor'' dedi.
PUTİN'DEN SERT AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri canlı yayında imzaladığı kararname ile tanımıştı.
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