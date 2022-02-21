Ünal Çeviköz: Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne duyduğumuz saygıyı bir kez daha vurgulamak isteriz

21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:28

CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Ukrayna ve çevresinde 2014 yılından bu yana süren ve son zamanlarda sıcak bir çatışma riski doğuracak şekilde yükselen gerginlik, tüm dünya tarafından endişe ile izlenmektedir. Sorunun diplomatik yollardan ve diyalog ile çözülmesi için gösterilen çabalar ve yapılan girişimlerin sonuç vermesi ve Karadeniz havzasında istenmeyen bir gelişmenin yaşanmaması umulmaktadır" diyen Çeviköz, açıklamasında şunları kaydetti:

TUTARLI VE BARISÇIL POLİTİKALAR YÜRÜTÜLMESİNİ SAVUNUYORUZ: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sorunları tahkim edici değil, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin çözülmesi için dönemsel olmayan, tutarlı ve barışçıl politikalar yürütülmesini savunuyoruz. Bu nedenle Doğu Ukrayna’daki durum konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da barışçı çözüm için onaylanan çerçeve anlaşma olan Minsk Anlaşmaları’na tüm ilgili tarafların uygun hareket etmesini gerekli görmekteyiz.

DİPLOMATİK TEMASLARI ÖNEMLİ BULUYOR VE DESTEKLİYORUZ: Gerilimin bir savaşa doğru evrilmemesi için yürütülen diplomatik temasları önemli buluyor ve destekliyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun faaliyetlerinin hiç bir engelleme ile karşılaşmadan yürütülmesine imkan sağlanması bu açıdan büyük önem taşımaktadır.

UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ: Uluslararası hukukun temel prensiplerinden olan ülkelerin bağımsızlığı, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırların kuvvet kullanarak ihlal edilemezliği ilkeleri, uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü arayışlarında uyulması gereken temel unsurları oluşturmaktadır. Bu anlayışla Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne duyduğumuz saygıyı bir kez daha vurgulamak isteriz."