Son dakika: Putin'den Donetsk ve Luhansk hamlesi: 'Ukrayna'yı Komünist Rusya kurmuştur'

21 Şubat 2022 Pazartesi, 21:06

Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanıyacağını belirterek, kararın Fransız ve Alman liderlerine bildirildiğini de sözlerine ekledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yakın gelecekte devlet başkanı Putin emri imzalamayı planlıyor" dendi.

Kremlin'in açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinde karardan "hayal kırıklığı duydukları" fakat aynı zamanda temasları sürdürmeye hazır oldukları da belirtildi.

Geçen pazartesi günü, Doğu Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin ayrılıkçı liderleri Putin'e bağımsızlıklarının tanıması için başvurmuştu.

FRANSA'DAN ACİL ULUSAL GÜVENLİK TOPLANTISI

Elysee Sarayı ise bugün yaptığı açıklamada, Macron'un pazartesi günü Ukrayna'daki krize yönelik son gelişmeleri ele almak için acil bir ulusal güvenlik toplantısı çağrısında bulunduğunu bildirildi.

ALMANYA'DAN KINAMA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin'in Rusya yanlısı iki ayrılıkçı Ukrayna bölgesinin bağımsızlığını tanıyabileceği yönündeki sözlerini kınadı.

Scholz'un ofisinden yapılan açıklamada, Alman şansölyesinin Putin'le yaptığı telefon görüşmesi sırasında "böyle bir hareketin Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı çatışmayı sona erdirmek için tasarlanan Minsk Mutabakatı'nın 'tek taraflı ihlali' anlamına geleceğini söylediği" belirtildi.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Putin, tanıma kararını Batılı liderlere bildirmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Doğu Ukrayna'daki durum tekrar kritik seviyeye geldi.

Donbass tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Modern Ukrayna, Komünist Rusya tarafından kurulmuştu.

Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna’sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için “Vladimir İlyiç Lenin Ukraynası” diyebiliriz. Ukrayna’nın yaratıcısı ve mimarı Lenin. Lenin’in Donbass’ı Ukrayna’ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor.



Ukrayna'ya 'gerçek dekomünizasyonun' ne olduğunu göstermeye hazırız.



Ukrayna'daki otoriteler milliyetçilik virüsü ve yolsuzluğa batmış durumda.

Ukrayna geçmişte Rus gazını çaldı ve Rusya'yı enerji konularında şantaja maruz bıraktı.

Ukrayna, hiçbir zaman 'gerçek devlet yapısına' sahip olamadı.

Ukrayna, istikrarlı bir devlet olamadı bu yüzden ABD gibi yabancı ülkelere sırtını yaslıyor ve yabancı devletler tarafından yönetiliyor.

Rus dili Ukrayna topraklarında "marjinalleştirildi".

Ukrayna, başında kuklaları olan bir Batı kolonisidir.



NATO eğitmenleri, Ukrayna'da düzenli olarak askeri eğitimler düzenliyor.

Ukrayna'da Sovyet dönemlerinden kalan nükleer silah bilgisi var. Ukrayna, nükleer silah elde ederse, Rusya elbette buna karşılık verecektir.

Ukrayna anayasası, Ukrayna topraklarında yabancı askeri üslere imkan tanımıyor.

Sovyetlerin kuruluş ilkelerine dönmemiz gerektiğini düşünüyorum.

NATO, bize "genişlemeyeceği" sözü vermişti fakat tersi gerçekleşti.

NATO altyapısı, sınırlarımıza kadar geldi. Ukrayna'nın NATO üyeliği için karar zaten önceden verilmişti. Ukrayna'nın NATO üyeliği, Rusya'ya yönelik ani bir saldırı riskini büyütür.



NATO, bizim "aynı şekilde devam etmemizi" istiyor ancak bu kabul edilemez. Güvenlik taleplerimiz reddedildi.

Batı'nın, bize "her şekilde" yaptırım uygulayacağını biliyoruz.

Rusya, kendi güvenliği korumak için her türlü önlemi alma hakkına sahiptir. Tam olarak yapacağımız şey de budur. Egemenliğimizi ve ulusal değerlerimiz asla terk etmeyeceğiz.



Reuters'ın aktardığına göre Rusya devlet televizyonu, Putin'in Doğu Ukrayna'dan ayrılan iki bölgenin bağımsızlığını tanıdığını belirten kararnameyi imzaldığını gösteriyor. Rusya destekli ayrılıkçı liderler Moskova'daki imza töreninde yer alıyor. Putin ayrıca, Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile dostluk ve iş birliği anlaşmalarını da imzalıyor.

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