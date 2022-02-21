Avrupa Birliği'nden 'Osman Kavala' açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, bugün görülen Birleştirilmiş Gezi Parkı ve Çarşı davasını ve duruşmada Osman Kavala'nın tahliye edilmemesini eleştirdi.
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu vekili ve Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Birleştirilmiş Gezi Parkı ve Çarşı davasının bugün görülen duruşmasına katıldı. Sanchez, sosyal medya hesabından, görülen davaya ilişkin eleştirilerde bulundu.
Sanchez şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Osman Kavala davası için Çağlayan Adliyesi'ndeydim ve bu yargı süreci gülünçlüğünde sayısız hukuk hilesine tanık oldum: Gezi davasının akıl dışı birleşmesinden sonra bu defa da, hakim davada dosyaları yeniden ayırmaya karar verdi. Hiçbir hile gerçeği saklamaz: Avrupa İnsan hakları Mahkesi kararlarına saygı duyulmalı. Tüm desteğim Osman Kavala'ya ve diğer sanıklara, ayrıca onların arkadaşlarına ve ailelerine. Özellikle eşinin hukuksuzca hapsedilmesinden en en çok acı çeken Ayşe Buğra'ya. Osman Kavala'ya özgürlük."
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