Avrupa İlaç Ajansı'ndan BioNTech'e soruşturma
mRNA bazlı Covid-19 aşısı olan kadınların bazılarında aşırı kanama meydana geldiğine dair iddialar üzerine Avrupa İlaç Ajansı bünyesindeki bir komite soruşturma başlattı.
Avrupa’da yetkililer binlerce kadından gelen şikayetleri değerlendirmeye aldığını ve Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısı ile Moderna aşısı ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Sözcü'de yer alan habere göre, Avrupa İlaç Ajansı’nın İlaç Güvenlik Komitesi, aşı olan kadınlarda aşırı kanama ve regl dönemlerinin bozulduğuna dair iddiaları değerlendirmeye aldığını açıkladı.
Avrupa İlaç Ajansı’nın AB’deki vakalara ve klinik test verilerini kullanarak mRNA bazlı Covid-19 aşıları ile kadınların yaşadığı sağlık sorunları arasında bir bağ olup olmadığının inceleneceğini duyurdu.
Yapılan araştırmalara göre mRNA aşısı olan her 10 kadından 4’ünde bu sorunun yaşandığı kaydedildi. Fakat geçmişte yapılan araştırma ve incelemeler Pfizer/BioNTech aşısının doğurganlığı etkilemediğini ve hem hamile kadınlar hem de çocuklarında bir yan etki gözlenmediğini duyurdu.
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