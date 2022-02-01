Pfizer ve BioNTech için 5 yaş altı çocuklara yönelik aşı izni alacağı iddiası

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech'in 5 yaşın altındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılabilmesi için ABD'li düzenleyici kuruma bugün acil izin başvurusunda bulunması bekleniyor.

Reuters
01 Şubat 2022 Salı, 10:37
Pfizer ve BioNTech için 5 yaş altı çocuklara yönelik aşı izni alacağı iddiası
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Washington Post'ta yer alan ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre ABD'li düzenleyici kurum FDA, 5 yaşın altındakilere iki doz koronavirüs aşısı yapılması için izni Şubat sonundan itibaren çıkarabilir.

Pfizer, BioNTech ve FDA, Reuters'ın sorularına cevap vermedi.

Pfizer geçen ay yaptığı açıklamada 5 yaşın altındaki çocuklar üzerindeki klinik deneme sonuçlarının Nisan ayında hazır olacağını belirtmişti.


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