Pfizer ve BioNTech için 5 yaş altı çocuklara yönelik aşı izni alacağı iddiası

01 Şubat 2022 Salı, 10:37

Washington Post'ta yer alan ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre ABD'li düzenleyici kurum FDA, 5 yaşın altındakilere iki doz koronavirüs aşısı yapılması için izni Şubat sonundan itibaren çıkarabilir.

Pfizer, BioNTech ve FDA, Reuters'ın sorularına cevap vermedi.

Pfizer geçen ay yaptığı açıklamada 5 yaşın altındaki çocuklar üzerindeki klinik deneme sonuçlarının Nisan ayında hazır olacağını belirtmişti.