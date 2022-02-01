Pfizer ve BioNTech için 5 yaş altı çocuklara yönelik aşı izni alacağı iddiası
ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech'in 5 yaşın altındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılabilmesi için ABD'li düzenleyici kuruma bugün acil izin başvurusunda bulunması bekleniyor.
Washington Post'ta yer alan ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre ABD'li düzenleyici kurum FDA, 5 yaşın altındakilere iki doz koronavirüs aşısı yapılması için izni Şubat sonundan itibaren çıkarabilir.
Pfizer, BioNTech ve FDA, Reuters'ın sorularına cevap vermedi.
Pfizer geçen ay yaptığı açıklamada 5 yaşın altındaki çocuklar üzerindeki klinik deneme sonuçlarının Nisan ayında hazır olacağını belirtmişti.
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