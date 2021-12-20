Avrupa İlaç Ajansı'ndan Omicron'a ilişkin aşı açıklaması

20 Aralık 2021 Pazartesi, 18:07

EMA Başkanı Emer Cooke, Financial Times'a verdiği demeçte, koronavirüs aşılarının Omicron varyantına karşı daha az etkili olduğu açıkça görüldüğünü söyledi.

Cooke, Financial Times'ın haberinde yer alan açıklamalarında şunları kaydetti:

Koronavirüs aşılarının Omicron varyantına karşı daha az etkili oldukları açıkça görülüyor

Varyantları hedef alan aşılarla ilgili fikir birliğine varılması zaman alacak

Omicron ile ilgili veriler net değil ancak aşıların daha düşük verimlilik gösterdiği açık

NOVAVAX AŞISININ KULLANIMINI TAVSİYE EDİLDİ

EMA, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının Covid-19'a karşı ürettiği aşının kullanılmasını tavsiye etti.

EMA'dan yapılan açıklamada, "Nuvaxovid" adlı aşının 18 yaş üstündeki kişilerde kullanılabileceği bildirildi.

Üç hafta arayla iki doz uygulanan protein temelli aşının, 45 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalarda hastalığa karşı yüzde 90 civarında etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, daha önce yürütülen çalışmalar sırasında virüsün Alpha ve Beta gibi varyantlarının bulunduğu, son haftalarda hızla yayılan Omicron varyantına karşı aşının etkinliğiyle ilgili verilerin sınırlı olduğu vurgulandı.

EMA'nın kararının ardından Novavax'ın ürettiği aşı, Covid-19 hastalığına karşı AB ülkelerinde kullanımı tavsiye edilen 5. aşı oldu.