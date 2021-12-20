Moderna'dan hatırlatma dozu açıklaması: 'Omicron varyantına karşı antikor seviyesini 37 kat yükseltiyor'
Moderna, ön bulgularda üçüncü doz aşıyı ilk iki dozun yarısı kadar uyguladı.
Koronavirüse karşı aşı geliştiren Moderna, ilk iki dozun yarısı olarak uygulanan hatırlatıcı dozun Omicron varyantına karşı antikor seviyesini 37 kat artırdığını duyurdu.
Moderna’nın Baş Tıbbi Yöneticisi Paul Burton “Tatil sezonuna girerken hatırlatıcı dozla oluşan antikorlar iyi seviyede bir koruma sağlayacaktır” dedi.
Sputnik'te yer alan habere göre, Moderna’nın elinde henüz klinik veri olmadığını söyleyen Burton “Bugün ortaya çıkan ön bulgular, oldukça güven verici” dedi.
Moderna, ön bulgularda üçüncü doz aşıyı ilk iki dozun yarısı kadar uyguladı.
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