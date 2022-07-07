Avrupa İlaç Kurumu'ndan korkutan açıklama: 'Yeni bir Covid-19 dalgası...'
AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, AB'nin yeni Covid-19 dalgasından geçtiğini ifade ederek, 60-79 yaş aralığında bulunan ve tıbbi açıdan savunmasız olan kişilerin ikinci doz takviye yaptırmasını önerdi.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Avrupa ülkelerinin yeni bir Covid-19 dalgası yaşadığını belirtti. EMA yetkilileri, Covid-19 ve aşılarla ilgili son duruma dair basın toplantısı düzenledi.
EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, AB'deki birçok ülkenin, omicron varyantının yüksek oranda bulaşıcı mutasyonları tarafından yönlendirilen yeni bir Covid-19 dalgası yaşadığını söyledi.
"DİĞER TÜM VARYANTLARIN YERİNİ ALACAKLAR"
BA.4 ve BA.5 mutasyonlarının kıta genelinde baskın hale gelmesinin beklendiğini belirten Cavaleri, "Muhtemelen temmuz sonuna kadar diğer tüm varyantların yerini alacaklar" dedi.
Cavaleri, bu varyantların insanları virüsün önceki türlerinden daha fazla hasta ettiğine dair bir kanıt olmamasına rağmen, yaşlılar arasında bulaşmalardaki artışın ciddi hastalıklara dönüşmeye başladığını bildirdi.
Nisanda EMA'nın, 80 yaş ve üstü kişilere ikinci bir aşı takviyesi almalarını tavsiye ettiğini anımsatan Cavaleri, AB'de 60-79 yaş arasındaki kişilere ve "her yaştan tıbbi açıdan savunmasız kişilere" ikinci takviye dozlarının önerildiğini dile getirdi.
Cavaleri, "Bu yeni dalga AB içinde yayılırken, savunmasız grupların korunmasını sürdürmek ve aşılamanın herhangi bir şekilde ertelenmesini önlemek esastır" diye konuştu.
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