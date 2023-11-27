Avrupa kentindeki okullarda 'fare' alarmı: 'Her yerdeler, kantinde bile'

Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:34

Güncelleme: 27.11.2023 - 16:34

Fransa merkezli Provence gazetesi, ülkenin Marsilya kentinde yer alan okulların farelerin istilasına uğradığını yazdı.

Marsilya'daki okullardan birindeki durumu yazan gazete, "Geçen ilkbahardan bu yana, tuvalet drenaj sistemindeki arızaya ek olarak, fareler ve sıçanlar okulun sınıflarını ve koridorlarını istila etti" ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan okul aile birliği başkanına göre, öğrenciler, "farelerin idrar ve dışkıları üzerinde yürümek" zorunda kalıyor.

Bir başka okul ise gazeteye, fareler yüzünden kitapların atılması, dezenfekte edilmesi gerektiğini ve yatakhanelerde küçük çocukların yataklarının altında bile fare dışkısı bulunduğunu söyledi.

Gazeteye konuşan bir öğrenci velisi, "Çocuklar bize dinlenme odalarında fareler gördüklerini söylüyorlar. Spor malzemelerinin çoğunu atmak zorunda kaldık... çünkü her şey kemirgenler tarafından yenmiş ya da delik deşik edilmiş. Her yerdeler, kantinde bile!" dedi.

Belediyenin okullardaki fare sorununu kabul ettiğini belirten gazete, ancak "sadece okullarda değil, şehir merkezinde de milyonlarca fare dolaştığını" ve "kentin kötü temizlendiğini" aktardı.

Gazete, "Sokaklar kirli. Çöp kutuları? Temizlenmiyor. Fareler yiyeceklerini buralardan buluyorlar" yorumunda bulundu.

Marsilya Belediyesi, yetkililerin, çocukların güvenliğini sağlamaya ve onlara iyi öğrenim koşulları sunmaya odaklandıklarını belirtti.