Avrupa kentindeki okullarda 'fare' alarmı: 'Her yerdeler, kantinde bile'
Fransa'nın Marsilya kentinde yer alan okulların farelerin istilasına uğradığı ve bu nedenle öğrencilerin, "farelerin idrar ve dışkıları üzerinde yürümek" zorunda kaldığı öne sürüldü.
Fransa merkezli Provence gazetesi, ülkenin Marsilya kentinde yer alan okulların farelerin istilasına uğradığını yazdı.
Marsilya'daki okullardan birindeki durumu yazan gazete, "Geçen ilkbahardan bu yana, tuvalet drenaj sistemindeki arızaya ek olarak, fareler ve sıçanlar okulun sınıflarını ve koridorlarını istila etti" ifadelerini kullandı.
Gazeteye konuşan okul aile birliği başkanına göre, öğrenciler, "farelerin idrar ve dışkıları üzerinde yürümek" zorunda kalıyor.
Bir başka okul ise gazeteye, fareler yüzünden kitapların atılması, dezenfekte edilmesi gerektiğini ve yatakhanelerde küçük çocukların yataklarının altında bile fare dışkısı bulunduğunu söyledi.
Gazeteye konuşan bir öğrenci velisi, "Çocuklar bize dinlenme odalarında fareler gördüklerini söylüyorlar. Spor malzemelerinin çoğunu atmak zorunda kaldık... çünkü her şey kemirgenler tarafından yenmiş ya da delik deşik edilmiş. Her yerdeler, kantinde bile!" dedi.
Belediyenin okullardaki fare sorununu kabul ettiğini belirten gazete, ancak "sadece okullarda değil, şehir merkezinde de milyonlarca fare dolaştığını" ve "kentin kötü temizlendiğini" aktardı.
Gazete, "Sokaklar kirli. Çöp kutuları? Temizlenmiyor. Fareler yiyeceklerini buralardan buluyorlar" yorumunda bulundu.
Marsilya Belediyesi, yetkililerin, çocukların güvenliğini sağlamaya ve onlara iyi öğrenim koşulları sunmaya odaklandıklarını belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!