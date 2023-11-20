Fransa lideri Macron'un eşi korkusunu açıkladı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:27

Güncelleme: 20.11.2023 - 13:27

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, Paris Match dergisine konuştu. Eşi Emmanuel Macron ile aralarındaki 25 yaş farkı ile gündeme gelen Brigitte Macron ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron henüz 15 yaşındayken kendisinin 40 yaşında olduğunu söyleyen Brigitte Macron, “İlişkinin başında sürekli kaygılıydım. Kafam allak bullaktı. Beni kendi yaşında birisiyle birlikte olarak terk etmesinden korkuyordum” dedi.

70 yaşındaki Macron, “Emmanuel, eğitim için Paris’e gittiğinde onun kendi yaşıtı birisine aşık olabileceğini söyledim kendi kendime, fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

KIZI İLE SINIF ARKADAŞIYDI

Emmanuel ile Katolik Okulu’nda ders verirken tanışan Brigitte’in kızı o dönemlerde Emmanuel’in sınıf arkadaşıydı.

Fransa’da rızaya dayalı ilişki yaşı 15 olarak belirlenirken ikili arasındaki ilişki ortaya çıkınca, Emmanuel Macron’un ailesi, çocuklarını Paris’e yatılı okula gönderdi. Brigitte Macron ise bir süre sonra eşinden boşandı.