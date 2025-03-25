Avrupa Komisyonu'ndan İmamoğlu tepkisi: Türkiye-AB görüşmeleri ertelendi mi?

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik, Ankara'ya “demokratik değerlere saygı göstermesi” çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu'ndan İmamoğlu tepkisi: Türkiye-AB görüşmeleri ertelendi mi?
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 11:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının dünyadaki yankıları sürerken, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Guillaume Mercier, Ankara'ya “demokratik değerlere saygı göstermesi” çağrısı yaptı.

Mercier, “İmamoğlu ve protestocuların tutuklanması, Türkiye'nin uzun süredir devam eden demokratik geleneğine bağlılığı konusunda soru işaretleri yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyeliğine aday bir ülke olarak Türkiye'nin, "demokratik değerlere saygı göstermesi" çağrısında bulunan Mercier, "Seçilmiş yetkililerin haklarının yanı sıra barışçıl protesto hakkına da tam olarak saygı gösterilmelidir" diye konuştu.

Mercier, bu aşamada AB ile Türkiye arasında Nisan ayında yapılması planlanan üst düzey görüşmelerin “olası bir iptali konusunda spekülasyon yapmayacağını” söyledi.  


Etiketler: #AB #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

CHP Parti Meclisi,

CHP Parti Meclisi, "Ekrem İmamoğlu" gündemiyle toplanacak
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ekrem millettir' paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ekrem millettir' paylaşımı
Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman, Ekrem İmamoğlu'nu gördüğünü açıkladı: 'Yol yürümekten onur duyduğum...'

Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman, Ekrem İmamoğlu'nu gördüğünü açıkladı: 'Yol yürümekten onur duyduğum...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler