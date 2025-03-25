Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ekrem millettir' paylaşımı
Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Saraçhane'de kendisi için toplanan yurttaşların yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Ekrem millettir" notunu düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler tutuklanmasıyla birlikte artarak devam ediyor.
Saraçhane'de kendisi için toplanan yurttaşların yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Ekrem millettir" notunu düştü.
Ekrem millettir. pic.twitter.com/i3HExdTdg0— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025
Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #Paylaşım
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