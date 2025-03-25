Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ekrem millettir' paylaşımı

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Saraçhane'de kendisi için toplanan yurttaşların yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Ekrem millettir" notunu düştü.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ekrem millettir' paylaşımı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler tutuklanmasıyla birlikte artarak devam ediyor.

Saraçhane'de kendisi için toplanan yurttaşların yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Ekrem millettir" notunu düştü.


Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #Paylaşım

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