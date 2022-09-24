Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa'nın kaçan Ruslara açılması gerektiğini söyledi
Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından seferberliğe katılmak istemeyen Ruslar ülkeden çıkmanın yollarını arıyor. Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel, Avrupa ülkelerinin kaçan Ruslara açılması gerektiğini söyledi.
Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel, New York'taki BM genel kurulunun ardından açıklamalarda bulundu.
Charles Michel yaptığı açıklamalarda, Avrupa'ya "Kremlin tarafından araçsallaştırılmak istemeyenlere açıklık" gösterilmeli dedi.
Politico'nun haberine göre, Başkan Michel, BM 77. genel kurulunun ardından AB'nin siyasi görüşleri nedeniyle tehlikede olanları barındırması gerektiğini söyledi.
Michel, "Eğer Rusya'da insanlar siyasi görüşleri nedeniyle tehlikedeyse ve Kremlin'in Ukrayna'da savaş başlatma konusundaki çılgın kararına uymadıkları için güvende değillerse, bunu dikkate almalıyız" açıklamasında bulundu.
Michel ayrıca, "Çok hızlı bir şekilde işbirliği yapmamız ve koordine olmamız gerektiği fikrine katılıyorum. Çünkü bu kısmi seferberlik yeni bir durum" dedi.
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