Rusya Dışişleri Bakanı, Zelenski'ye hem hakaret etti hem de ABD'nin maşası olarak niteledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna Devlet Başkanı'na ağır hakaretlerde bulundu. Dışişleri Bakanı Lavrov, Zelenski için "O... çocuğu ama bizim o... çocuğumuz" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna konusunda yaptığı açıklamada Ukrayna'nın politikalarını Batı'nın inşa ettiğini söyledi.
RIA'nın haberine göre, Lavrov, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Temmuz ayının sonundan günümüze kadar yasaklı "Lepestok" mayınını kullandığını ve bu sebeple Ukrayna'nın 1997'de imzaladığı Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı, "ABD ve müttefikleri, uluslararası insan hakları gruplarının suç ortaklığında Kiev rejiminin suçlarını 8 yıldır saklıyor. Bu eski bir ABD ilkesi: O elbette bir o... çocuğu, ama o bizim o... çocuğumuz” dedi.
ABD Başkanı Franklin Roosvelt aynı ifadeyi ABD'nin desteklediği Nikaragualı asker ve devlet adamı Anastosio Somoza Garcia için söylemişti.
Lavrov'un bu sözlerine tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise "uygunsuz küfür" nedeniyle Rusya'yı kınadı.
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