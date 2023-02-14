Avrupa Parlamentosu açılışında saygı duruşu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:17

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:17

Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa Parlamentosu’nda merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Bir hafta sürecek Genel Kurul oturumları için toplanan AP milletvekilleri, AP Başkanı Roberta Metsola’nın başkanlığında Türkiye ve Suriye’de depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Genel Kurul çalışmalarının açılışını bizzat yapan Metsola, yaptığı konuşmada depremden etkilenenlerin ailelerine destek mesajı verdi.

"KIYAMETVARİ BİR YIKIM"

Depremlerdeki yıkımı "kıyametvari" olarak nitelendiren Metsola, depremler nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, yaralandığını ve enkaz altında kaldığını belirterek, “Şunun altını çizmek istiyoruz ki Avrupa, Türk ve Suriye halkının yanındadır. AB Sivil Koruma Mekanizması hemen harekete geçirildi. Ekipler yardım için gitmeye devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların, hala enkaz altında olanların ailelerini düşünüyoruz. Sizden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunu benimle birlikte yapmanızı istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Saygı duruşunun ardından yapılan oturumlarda Türkiye ve Suriye’yi vuran yıkıcı depremler ele alındı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Acil Yardımlardan Sorumlu Komiseri Janes Lenarcic, “Samimi ve derin üzüntülerimi dile getirmek isterim” ifadelerini kullanarak, AB tarafından depremden kısa süre sonra AB Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirdiklerini belirtti.

İlk günden itibaren Türkiye’ye yardımlar kapsamında arama kurtarma ekipleri gönderildiğini ve Copernicus uydu sisteminden elde edilen görüntülerle kurtarma çalışmalarına destek verildiğini söyleyen Lenarcic, depremden 15 milyondan fazla insanın etkilendiğini, ağır kış şartları altındaki halkın barınma dahil çok acil desteklere ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Lenarcic, 500 geçici barınak, 2 bin çadırın acilen gönderildiğini, 3 milyon ek bütçeyi de acil ihtiyaçlar için harekete geçirdiklerini aktardı.