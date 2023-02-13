BM oturumunda saygı duruşu
Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 73. İcra Oturumu Toplantısı, Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak başladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'ye destek mesajları sürüyor.
İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 73. İcra Oturumu Toplantısı, Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
UNCTAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UNCTAD Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın 73. İcra Oturumu Toplantısı, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olarak bir dakikalık saygı duruşuyla başladı" denildi.
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