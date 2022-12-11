Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili kimdir?

11 Aralık 2022 Pazar, 17:06

EVA KAİLİ KİMDİR?



Eva Kaili, 26 Ekim 1978 yılında Selenik'te doğdu. Kaili , Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde mimarlık ve inşaat mühendisliği okudu . Kaili, çalışmalarına Pire Üniversitesi'nde devam etti ve burada Uluslararası ve Avrupa meseleleri alanında Master of Arts derecesi aldı. 2004'ten 2007'ye kadar Mega Channel'da tanınmış bir haber spikeriydi

SİYASİ KARİYERİ

Kaili 1992 yılında, PASOK Gençliğine katıldı. 2002'de Selanik Kent Konseyi'ne seçilen en genç üye oldu. 2007 genel seçimlerinde Selanik'in 1. bölgesi için Yunanistan Parlamentosu üyeliğine seçildi . O dönemde PASOK partisinin en genç milletvekiliydi. 2009 genel seçimlerinde 2012 yılına kadar koltuğunu korudu. NATO Parlamenterler Meclisi ve Akdeniz için Birlik Parlamenterler Meclisi Yunan delegasyonu üyesiydi . Yurtdışındaki konferanslarda ve özel görevlerde Yunanistan'ı temsil etti. Eva Kaili, 2014'ten beri Avrupa Parlamentosu Üyesi ve İlerici Sosyalistler ve Demokratlar İttifakı'nın bir üyesiydi.

KAİLİ'YE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Belçika'da yayımlanan L'Echo gazetesinin haberine göre, Brüksel'de aralarında Kaili'nin evinin de bulunduğu en az 17 adrese baskın düzenlendi ve evinde para dolu çantalar bulunan Yunan parlamenter Eva Kaili gece boyunca gözaltında tutuldu.

Haberde, "Kaili'nin babasının bir bavul dolusu nakit parayla kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandığı" da belirtildi.

Belçika medyası, Belçika Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun Katarlı yetkililer tarafından Avrupa Parlamentosu'nda yasadışı finansman sağlanmasıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmalar kapsamında dört kişinin daha sorgulanmak üzere gözaltına alındığını belirtti.

Kaili ve diğer dört kişinin, hakim tutuklama emri verene dek 48 saat süreyle gözaltında tutulacağı belirtilirken, suçlamaların henüz resmi olarak kendilerine okunmadığı ve hala masum olarak görüldüklerinin altı çizildi.

KAİLİ'NİN KATAR'A DESTEĞİ

Kaili, 21 Kasım 2022'de Avrupa Parlamentosu'nda "Katar'daki FIFA dünya kupası bağlamında insan haklarının durumu" konulu bir tartışmaya katılmıştı.

Tartışma sırasında Kaili meslektaşlarına hitaben, "Katar'daki Dünya Kupası, spor diplomasisinin, Arap dünyasına ilham veren reformlarla bir ülkede nasıl tarihi bir dönüşüm sağlayabileceğinin kanıtıdır. Ben tek başıma Katar'ın işçi hakları konusunda öncü olduğunu, Kafala'yı kaldırdığını ve asgari ücreti düşürdüğünü söyledim" demişti.

Kaili'nin, kısa bir süre önce de Katar'ı ziyaret ederek aralarında Çalışma Bakanı Ali bin Smaikh Al Marri'nin de bulunduğu üst düzey yetkililer ve bakanlarla bir araya geldiği ortaya çıktı. Katar bakanlığı attığı bir tweet'te "Toplantı sırasında iş kanunları alanında işbirliğini arttırma ve geliştirme yolları ele alındı" ifadelerine yer verdi.















