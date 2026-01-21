Avrupa Parlamentosu önünde çiftçi protestosu: Von der Leyen evine dön!

Avrupa Birliği’nin (AB) Mercosur ülkeleriyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmasına tepki gösteren binlerce çiftçi, Avrupa Parlamentosu’nun Strasbourg’daki binası önünde protesto düzenledi. Gösteri, anlaşmanın Avrupa Adalet Divanı’na taşınıp taşınmayacağına ilişkin oylama öncesinde gerçekleşti.

Fransa, İtalya, Belçika ve Polonya’dan çiftçiler öğle saatlerinde Avrupa Parlamentosu çevresinde bir araya geldi. Bazı çiftçilerin traktörleriyle alana geldiği belirtilirken, polisin tahminlerine göre protestoya yaklaşık 5 bin 500 kişi katıldı.

Eylemciler, ellerinde bayraklar ve yakılan meşalelerle yürürken, günün ilerleyen saatlerinde gerginlik arttı.

Öğleden sonra protestolar sırasında bazı göstericilerin polis güçlerine şişe ve meyve fırlattığı, güvenlik güçlerinin ise biber gazı ile karşılık verdiği aktarıldı.

HEDEFTE VON DER LEYEN VAR

Çiftçilerin tepkisinin odağında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. Von der Leyen’in, Paraguay’da Mercosur ülkeleri Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay ile serbest ticaret anlaşmasını imzalaması protestolara gerekçe gösterildi.

Protesto sırasında bazı çiftçilerin üzerinde Von der Leyen’in adının yazılı olduğu bir tabut taşıdığı, kalabalığın Komisyon Başkanı’nı yuhaladığı kaydedildi.

AB’de tarım sektörünün önde gelen örgütlerinden Copa-Cogeca, “Avrupa Komisyonu bizi terk etti” açıklamasını yaptı.

Fransa’nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA’nın Başkanı Arnaud Rousseau da kalabalığa hitap ederek, “Bugün buradayız çünkü Avrupa’da üretim yapan bir tarım sektörünü savunmaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Mercosur anlaşmasına ilişkin nihai kararın alınmasının aylar sürebileceği belirtilirken, Avrupa Parlamentosu’nun çarşamba günü kritik bir oylama yapacağı bildirildi. Milletvekilleri, anlaşmanın Avrupa Birliği’nin temel anlaşmalarına uygun olup olmadığının incelenmesi için konunun Avrupa Adalet Divanı’na (CJUE) taşınıp taşınmayacağına karar verecek.

Mahkemenin anlaşmayı uygun bulmaması halinde, anlaşmanın ancak değişiklik yapılması durumunda yürürlüğe girebileceği ifade edildi.

“FIRSAT VAR AMA SAĞLIK RİSKİ DE VAR”

İtalya’nın Veneto bölgesinden 23 yaşındaki bağcı Nicolo Colliotasis, anlaşmanın bazı alanlarda İtalya’ya fırsatlar sunabileceğini ancak ciddi riskler taşıdığını savunarak, “Gümrükleri azaltabilir ama herkesin sağlığını tehlikeye atıyor” dedi.

Fransa’nın Marne bölgesinden çiftçi Baptiste Marie ise Avrupa’ya, “daha fazla pestisit kullanılan ve aynı kurallara tabi olmayan” ürünlerin gireceğini ileri sürdü.

Çiftçilerin çarşamba gününe kadar Strasbourg’da kalmayı planladığı belirtilirken, Genç Çiftçiler hareketinin Başkanı Pierrick Horel, “Sonuna kadar mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Anlaşma ile toplamda 700 milyon tüketiciyi kapsayan dünyanın en büyük serbest ticaret bölgelerinden birinin oluşacağı ifade ediliyor.

Buna göre AB’nin Latin Amerika’ya araç, makine, şarap ve alkollü içecek ihracatının artması beklenirken; Avrupa’ya sığır eti, şeker, pirinç, bal ve soya ithalatının kolaylaşacağı belirtiliyor.