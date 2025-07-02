Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ve Parlamento'daki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'ndan İmamoğlu'na destek

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez ve milletvekilleri, Parlamento önünde "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı bir pankart açtı. Amor, "Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun birçok üyesi, Başkan Iratxe Garcia Perez de dahil olmak üzere, bugün Ekrem İmamoğlu ile dayanışma içinde. Türkiye'de yerel demokrasiye ve ana muhalefete yönelik saldırılar, dün eski Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil 150'den fazla kişinin gözaltına alınmasıyla CHP'nin kalesi İzmir'de de hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Parlamento'daki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez ve gruptaki milletvekilleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Parlamento önünde "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı bir pankart açarak İmamoğlu'na destek verdi. Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun birçok üyesi, Başkan Iratxe Garcia Perez de dahil olmak üzere, bugün Ekrem İmamoğlu ile dayanışma içinde. Türkiye'de yerel demokrasiye ve ana muhalefete yönelik saldırılar, dün eski Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil 150'den fazla kişinin gözaltına alınmasıyla CHP'nin kalesi İzmir'de de hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı.



