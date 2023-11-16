Avrupa ülkesinde Filistin yasağı: 'Terör propagandası' sayılabilecek

Çekya'da yetkililer, dünyanın her yerindeki Filistin'e destek gösterilerinde uzun yıllardır yer verilen "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganının kullanılmasının, "terör propagandası" sayılarak cezalandırabileceğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:24
Avrupa ülkesinde Filistin yasağı: 'Terör propagandası' sayılabilecek
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Avrupa ülkesi Çekya'da, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı "terör propagandası" sayılabileceği bildirildi.

İçişleri Bakan Sözcüsü Klara Dlubalova, ülkede antisemitizmle mücadele kapsamında çeşitli birimlerden temsilcilerin bir araya geldiği güvenlik görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, bu sloganının kullanımının, 7 Ekim'deki Hamas'ın İsrail'e saldırısı bağlamında sorunlu olduğunu ve ceza gerektirecek suç unsurlarını barındırabileceğini savundu.

Dlubalova, böyle bir sloganı kullanan herkesin, potansiyel olarak terörizmi desteklemek ve teşvik etmek, bir grup insana karşı nefreti kışkırtmak veya soykırımı inkar etmek, sorgulamak, göz yummak ya da haklı çıkarmaktan suçlanabileceğini öne sürdü.

Bu sloganın, çoğunluk tarafından İsrail devletini ortadan kaldırmak anlamında kullanıldığını iddia eden Dlubalova, polisin, gösterileri düzenleyenleri sloganın "sorunlu" olduğuna ilişkin önceden bilgilendireceğini söyledi.

Filistin yanlısı aktivist Thomas Hofland hakkında, ülkede 2021'de yapılan gösteride bu sloganı kullanması nedeniyle hukuki süreç başlatılmış ancak mahkeme, ifadelerin doğrudan Yahudiliği ve bu dinin mensuplarını hedef almadığı gerekçesiyle aktivistin yargılanmasına gerek görmemişti.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 7 Ekim sonrasında yasaklanan sloganın, Avusturya'da ise gösterilerde kullanılmasına izin verilmiyor.


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