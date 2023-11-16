İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat'a ait anıtları yıktı

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'a ait anıtları buldozerle yıktı.

İHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:20
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İsrail, Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ederken, Batı Şeria’da da Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürüyor.

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Tulkarem Mülteci Kampı’nın girişinde bulunan Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtlar İsrail güçleri tarafından buldozerle yıkıldı.

Anıtların yıkımına dair herhangi bir neden gösterilmedi.


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