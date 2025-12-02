Avrupa’ya kokain akını: Karteller, sığır yüklü gemileri kullanıyor

Uyuşturucu kartelleri, binlerce hastalıklı ve kötü koşullarda taşınan sığırla dolu eski yük gemilerini kullanarak tonlarca kokaini Avrupa’ya kaçırıyor. Avrupa’nın deniz güvenliği birimleri, bu yöntem nedeniyle gemilerin neredeyse hiç kontrol edilmediğini belirtiyor.

The Telegraph’ın haberine göre Brezilya’nın Santos ve Belem limanları ile Kolombiya’nın Cartagena limanından her seferde 10 bine yakın sığır, 200 metre uzunluğundaki bakımsız gemilere yükleniyor.

Avrupa Birliği’nin Lizbon merkezli deniz kaçakçılığı birimi MAOC-N’den istihbarat kaynakları, gemilerdeki koşulların dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtiyor.

Aylarca dışkı içinde yaşayan hayvanlar, ölü sığırların kokusu ve yayılan hastalık riski nedeniyle polis ekiplerini gemilere çıkmaktan caydırıyor.

Bir istihbarat analisti, “Bu gemilerde bir dakikadan fazla kalmak istemezsiniz. Koku tarif edilemez boyutta. Yetkililer bu yüzden limanlarında böyle gemileri görmek istemiyor” dedi.

TONLARCA KOKAİN TAHIL SİLOLARINA SAKLANIYOR

Karteller, 50 yıllık bu gemileri Karayipler ve Güney Amerika kıyılarında küçük teknelerle buluşturuyor. Buluşma noktalarında gemiye 4 ila 10 ton arasında kokain yükleniyor.

Uyuşturucu paketleri, dev tahıl siloları ve diğer boş bölmelere saklanıyor. Gemiler, Panama ve Tanzanya gibi “kolay bayrak” kullanan ülkelerde kayıtlı görünüyor; resmi belgelerde ise hayvan yüküyle Lübnan’ın Beyrut veya Mısır’ın Damietta limanlarına gidiyormuş gibi gösteriliyor.

Ancak asıl hedef, Avrupa’nın kokain ticaretinin giriş kapıları olan Antwerp ve Rotterdam limanları.

Karteller, Atlantik geçişi sırasında uyuşturucuyu şamandıralara bağlayarak denize bırakıyor. GPS cihazlarıyla işaretlenen paketler daha sonra “go-fast” botlar tarafından toplanıyor ve Belçika ile Hollanda’ya sokuluyor.

Köpekli aramalar ise hayvan kokusunun şiddetinden dolayı neredeyse imkânsız hale geliyor. Uzmanlar durumu “kara delik” olarak nitelendiriyor.

OPERASYON MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

MAOC-N kaynaklarına göre Avrupa polisinin bu gemilere operasyon düzenlemesi son derece zor.

Bir kaynağın sözleriyle:

“Bir limana yanaşıp binlerce sığırı indirmek, dev gemiyi detaylı aramak, tüm kurumları harekete geçirmek… Maliyeti ve lojistiği inanılmaz. Karteller de bunu çok iyi biliyor.”

Bu yöntem o kadar etkili ki son 18 yılda sadece bir hayvan gemisi kokainle yakalanabildi.

24 Ocak 2023’te İspanya polisi, Kanarya Adaları açıklarında Orion V adlı 100 metrelik hayvan gemisini durdurdu. Gemideki 1.750 sığırın bulunduğu bölmelerde yapılan aramada 4,5 ton kokain ele geçirildi.

Hapsettiği ağır koku nedeniyle liman çalışanları günlerce durumdan şikâyet etti. Togolese bayraklı geminin 28 kişilik mürettebatı gözaltına alındı.

AVUSTRALYA'DA BENZER BİR YÖNTEM

Geçtiğimiz hafta Avustralya polisi de benzer bir yöntemi ortaya çıkardı. Lancelin kıyılarında balıkçılar, kokain paketlerinin bağlı olduğu bir şamandıra buldu.

Soruşturma sonucunda uyuşturucunun Al Kuwait adlı koyun taşıyan bir gemiden denize bırakıldığı tespit edildi.

Geminin 46 yaşındaki Hırvat başmühendisi, ticari miktarda kokain ithal etmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.