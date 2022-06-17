Avrupa Yayın Birliği'nden 'Eurovision 2023' kararı: Ukrayna ev sahibi olmayacak
İtalya'da bu yıl 66'ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Stefania" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu kazanmıştı. Ancak son olarak, Ukrayna'nın Eurovision'a ev sahipliği yapamayacağını açıklandı. Karar, Avrupa Yayın Birliği'nden (EUB) geldi.
Eurovision'u geçen yıl kazanan İtalya'nın, Torino kentindeki Pala Olimpico salonunda ev sahipliği yaptığı bu yılki Eurovision finalinde, 25 ülkeden temsilci yer almış; finalde ise Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu "Stefania" adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçilmişti.
Bu sonuçla Ukrayna, 2004 ve 2016'nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nı 3. kez kazanmayı başarmıştı.
2023'TE EV SAHİPLİĞİ YAPAMAYACAK
Avrupa Yayın Birliği (EUB) Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle 2023'te yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nın İngiltere'de yapılmasına karar verildiğini duyurdu.
EBU tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayında düzenlenen yarışmada, Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra isimli grubun Stefania isimli şarkıyla birinci olduğu hatırlatılarak, "Tarafsız analizin ardından, mevcut koşullar göz önüne alındığında Ukrayna'nın gelecek yıl yapılacak şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmasının mümkün olmayacağı sonucuna varılmıştır" denildi.
İngiltere bu yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikinci olmuştu.
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