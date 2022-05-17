Eurovision birincisi Ukraynalı müzik grubu, yardım için Avrupa turnesine çıkacak
Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Ukraynalı Kalush Orchestra, Ukrayna için bağış toplamak amacıyla Avrupa’ya turne düzenleyeceğini açıkladı.
İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Ukraynalı Kalush Orchestra müzik grubunun üyeleri Ukrayna’nın Lviv kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Grubun solisti Oleg Psyuk yaptığı açıklamada Ukrayna için bağış toplamak istediklerini belirterek, "Ukrayna ve Silahlı Kuvvetlerine yardım toplamak amacıyla Avrupa’yı gezeceğiz. Sahne alacağımız şehri yakında Instagram sayfamızda duyuracağız” dedi.
"HEYKEL AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK"
Psyuk, ayrıca Eurovision’da ödül olarak verilen heykeli açık artırmaya çıkaracaklarını ve elde edilen geliri orduya bağışlayacaklarını ifade etti.
Psyuk, grup üyelerinin Ukrayna dilindeki şarkıları yaygınlaştırmayı ve ülkenin kültürünü tanıtmak istediklerini söyledi.
Kalush Orchestra bu yıl 66’ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda, “Stefania” şarkısıyla 631 puan alarak birinci olmuştu. 2003’ten bu yana Eurovision’a katılan Ukrayna, daha önce 2004 ve 2016’da Eurovision’da birincilik elde etmişti.
İlgili Haberler
- Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga da listede
- 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
- Eurovision 2022 finali saat kaçta, hangi kanalda? Eurovision finali Türkiye’de yayınlanacak mı? Eurovision finali YouTube'ta canlı nasıl izlenir?
- Eurovision 2022: Şarkı Yarışması'nın bu yılki favorileri kimler, final ne zaman?
-
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Çarpıcı 'AKP' ayrıntısı: Yalnızca yüzde 4,2