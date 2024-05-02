Avrupa Yayın Birliği'nden 'Eurovision' kararı: Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:06
Avrupa Yayın Birliği'nden 'Eurovision' kararı: Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı
Abone Ol google-news

Göteborg Post gazetesine EBU tarafından yapılan açıklamada, şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı belirtildi.

İsveç Filistin Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde protesto edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan de polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.


Eurovision Şarkı Yarışması haberleri filistin haberleri Filistin bayrağı haberleri

İlgili Haberler

Üniversitede gerilim: Filistin yanlıları ve karşı protestocular çatıştı

Üniversitede gerilim: Filistin yanlıları ve karşı protestocular çatıştı
Filistin'den İsrail açıklaması: Refah'a operasyon başlatacak

Filistin'den İsrail açıklaması: Refah'a operasyon başlatacak
ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara işçi sınıfı da dahil oldu

ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara işçi sınıfı da dahil oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TKP'li Okuyan: 1 Mayıs'ı kutlama iddiasını taşıyan kuruluşlar, bunu becerme yeteneğine sahip olmadıklarını gösterdiler

TKP'li Okuyan: 1 Mayıs'ı kutlama iddiasını taşıyan kuruluşlar, bunu becerme yeteneğine sahip olmadıklarını gösterdiler
Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Erdoğan'dan MYK toplantısında 'trol' talimatı: 'Arkasında kimlerin olduğu...'

Erdoğan'dan MYK toplantısında 'trol' talimatı: 'Arkasında kimlerin olduğu...'
Kayseri’de domates fidesi çılgınlığı: 2 kilometre kuyruk oluştu

Kayseri’de domates fidesi çılgınlığı: 2 kilometre kuyruk oluştu
Ankara'da metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü, yaşam felç oldu: Melih Gökçek'ten miras kaldı

Ankara'da metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü, yaşam felç oldu: Melih Gökçek'ten miras kaldı
Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2024 Cuma Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2024 Cuma Yay burcu yorumu
Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’

Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’
Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu