Filistin'den İsrail açıklaması: Refah'a operasyon başlatacak
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyonunun önümüzdeki birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumunda konuşan Abbas, “İsrail birkaç gün içinde Refah kentine bir askeri operasyon başlatacak, çünkü Gazze'de kalan tüm Filistinliler orada toplandı. Sınırlı bir saldırı, hepsini Filistin topraklarını terk etmeye zorlamak için yeterli olacaktır" dedi.
Sputnik'in aktardığına göre, Abbas, komşu Arap ülkeleri Mısır ve Ürdün'ün ‘Filistinli mültecileri kabul etmeyi kararlılıkla reddettikleri’ göz önüne alındığında, dünyanın Filistin tarihindeki en büyük felakete tanık olacağını da vurguladı.
İsrail'i durdurabilecek tek ülkenin ABD olduğuna dikkat çeken Filistin Devlet Başkanı, konuşmasını, Washington’a, Yahudi devletini Refah operasyonu planlarından vazgeçmesi için etkileme çağrısında bulunarak tamamladı.
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