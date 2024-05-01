Üniversitede gerilim: Filistin yanlıları ve karşı protestocular çatıştı

Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:23

Güncelleme: 01.05.2024 - 12:23

UCLA öğrenci gazetesi Daily Bruin'in haberine göre çatışma, İsrail destekçilerinin Filistin yanlısı bir protesto kampını dağıtmaya çalıştıkları iddiasıyla başladı.

Los Angeles İletişimden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Zach Seidl, polisin UCLA Şansölyesi Gene Block'un yardım talebine yanıt verdiğini doğruladı.

ABC kanalına bağlı KABC'nin havadan çektiği görüntülerde, Filistin yanlısı protestocuları koruyan derme çatma barikatlara sopalarla ya da direklerle vuran ve bazılarının elinde pankart ya da şemsiye bulunan kişilerin görüntüleri yer aldı.

New York'taki ilgili bir olayda polis, Salı günü geç saatlerde Columbia Üniversitesi'nde birkaç Filistin yanlısı göstericiyi tutukladı ve Ivy League kurumunun talebi üzerine iki haftalık bir protesto kampını dağıttı.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in Filistin’de yürüttüğü soykırıma bir tepki de ABD’den gelmiş, New York kentindeki Columbia Üniversitesi öğrencileri yaklaşık 1 hafta önce Filistin yanlısı protesto gösterilerine başlamıştı.

Geniş bir kesimden destek bulan hareket, kısa sürede New York Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Emerson Koleji, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Teksas Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Ohio Eyalet Üniversitesi ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitesi'ne yayılmıştı.

Polis gösterilere sert şekilde müdahale ederken, aralarında öğretim üyelerinin ve öğrencilerin de bulunduğu en az "570 kişinin gözaltına alındığı" kamuoyuna yansımıştı.